Omwonende voorkomt erger bij woningbrand Van Imhoffstraat

Groningen – In een woning aan de Van Imhoffstraat in de wijk Helpman heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond. Dat meldt OOGTV.nl

De melding van de brand kwam rond 18.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Een omwonende rook een brandlucht”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Omdat deze persoon het niet vertrouwde is het alarmnummer gebeld. Wij zijn daarop naar het adres gekomen en zijn een onderzoek gestart.”

In de woning troffen brandweerlieden een brandende prullenbak aan. “Dit vuur hebben we onder controle gebracht. Vanwege het adequaat ingrijpen van omwonenden is de schade beperkt gebleven.” Hoe de brand in de prullenbak heeft kunnen ontstaan is onbekend. Brandweerlieden hebben de woning geventileerd.

Foto's