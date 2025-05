Schokkend incident in Lewenborg: eend overleden na mishandeling

Groningen – Afgelopen woensdagavond rond 22.30 uur heeft een groep jongeren broedende eenden en hun nesten bekogeld met stenen bij het fietsbruggetje tussen de Sloep en de Stuurhut in de Groningse wijk Lewenborg. Daarbij is helaas één eend om het leven gekomen.

Volgens de politie gaat het om een groep van ongeveer zes jongeren die zich verplaatsten op fatbikes. Er zijn al enkele beelden beschikbaar, maar extra videomateriaal of getuigenverklaringen kunnen helpen om de zaak sterker te maken en de verantwoordelijken op te sporen.

>Wie iets heeft gezien of beschikt over beelden van het incident, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie.

Foto's