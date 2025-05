Verkeerslichten Brailleweg mogelijk aangepast na ongelukken

Groningen – Na twee aanrijdingen bij de fietsoversteek op de Brailleweg onderzoeken de gemeenten en aannemerscombinatie Herepoort of de verkeerslichten beter zichtbaar kunnen worden gemaakt. Meldt Oogtv vrijdagmorgen.

Aanpak Ring-Zuid laat vrijdagochtend weten dat de maatregelen bedoeld zijn voor auto’s die vanuit het centrum komen. Auto’s uit deze richting waren de afgelopen weken meermaals betrokken bij ongelukken met fietsers bij de oversteek. Zeker twee mensen raakten daarbij gewond.

GroenLinks in de gemeenteraad sprak vervolgens zorgen uit over de situatie en pleitte voor de terugkeer van de Amaliatunnel. Het is niet bekend of ook deze optie al op tafel ligt bij het gemeentebestuur.

