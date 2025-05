Politie zoekt getuigen van zware mishandeling in Musselkanaal

Musselkanaal – De politie is op zoek naar getuigen van een ernstige mishandeling die plaatsvond op vrijdag 4 april tussen 22.30 en 23.00 uur op het Willem Diemerplein in Musselkanaal, bij de muziekkoepel.

Volgens de politie waren er meerdere personen aanwezig tijdens het incident. Het slachtoffer en de verdachte zouden elkaar kennen. Om een volledig beeld van de gebeurtenissen te krijgen, is de politie bezig met een uitgebreid onderzoek meldt RTV Noord.

Getuigen die iets hebben gezien of gehoord, of mensen die over camerabeelden beschikken van het incident of de omgeving, worden dringend verzocht zich te melden. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

