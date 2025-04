Provincie Groningen viert Koningsdag met tal van gezellige Koningsmarkten

GRONINGEN – Vandaag, zaterdag 26 april 2025, vinden er op veel plekken in de provincie Groningen kleurrijke en drukbezochte Koningsmarkten plaats. In dorpen en steden als Groningen, Delfzijl, Appingedam, Winschoten en Veendam genoten bezoekers van het feestelijke aanbod aan kramen, activiteiten en muziek.

Op de markten boden bewoners hun tweedehands spullen aan op kleedjes, terwijl lokale ondernemers en verenigingen de straten vulden met kraampjes vol lekkernijen, handwerk en streekproducten. Veel centra waren feestelijk versierd in oranje sfeer.

In onder meer Groningen-stad en Delfzijl waren er ook attracties voor kinderen, zoals springkussens, schminkstandjes en spelletjes. Hobbykoks lieten hun kunsten zien en zorgden voor heerlijke geuren op de pleinen.

De Koningsmarkten trekken jaarlijks duizenden bezoekers en markeren een belangrijk onderdeel van de Koningsdagvieringen in de provincie. Dankzij het droge en zachte weer werd het vandaag extra gezellig in de straten.

De verwachting is dat de feestelijkheden nog tot in de avond doorgaan, met muziekoptredens en diverse activiteiten voor jong en oud. Het was druk in Groningen.

