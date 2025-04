Verkeerscontrole: 110 bekeuringen geschreven voor verschillende verkeersovertredingen

Eemsdelta – De politie heeft vorige week donderdag op 17 april 2025 een verkeerscontrole gehouden in de gemeente Eemsdelta. De controle was gericht op de verkeersveiligheid door onder andere te controleren op de technische staat van een voertuig. De verkeerscontrole was in samenwerking met de Douane, Koninklijke Marechaussee en politie-collega’s van Team Verkeer.

Tijdens de verkeerscontrole zijn er 110 bekeuringen geschreven voor verschillende verkeersovertredingen. Tevens zijn er 3 bestuurders aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs en het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Dat meldt de politie via Instagram.

Er werden ook diverse geluidsmetingen uitgevoerd bij voertuigen. Bij 7 voertuigen bleek de technische staat dusdanig niet in orde dat er een WOK (Wacht Op Keuren) is opgemaakt. Dat betekend dat het voertuig niet eerder de openbare weg op mag totdat deze weer gekeurd is bij de RDW.

Na de controle van een voertuig met Nederlandse exportplaten, bleek dat het kenteken was verlopen. Het voertuig is daarom in beslag genomen. De eigenaar heeft daarbij 14 dagen dagen de tijd om zorg te dragen voor een geldig Nederlands exportkenteken met bijbehorende verzekering.

Foto's