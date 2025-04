Ter Apel – Donderdagochtend is een automobilist op de N366 bij de kruising met de Rütenbrockweg in Ter Apel in een bocht rechtdoor gereden. De auto kwam tot stilstand tegen een stroomkast, die daarbij zwaar beschadigd raakte. De bestuurder bleef gelukkig ongedeerd.

Door de schade aan de stroomkast zit postcodegebied 9561NT tijdelijk zonder stroom. Netbeheerder Enexis is ingeschakeld om de situatie te herstellen, maar het is nog onbekend hoe lang de reparatie gaat duren.

