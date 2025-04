Regio Er is een nieuwe werkwijze van oplichters die zich schuldig maken aan babbeltrucs! Men gebruik zo’n soort brief om mensen onder de druk te zetten.

De brief is al in Noord Nederland aangetroffen! Krijgt u zo’n brief, trap er dan niet in. De politie zal nooit om uw waardevolle spullen, bankpassen of contact geld vragen! Vertrouwd u het niet? Bel dan gelijk 112! Dat meldt de politie Westerkwartier.

