Auto botst met overstekende wolf op de A28, wolf is nu overleden (Video)

Tynaarlo – De snelweg A28 ter hoogte van Tynaarlo in de richting van Assen was dinsdagochtend tijdelijk afgesloten.

Er had omstreeks 10:40 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een wolf. De wolf ligt op de snelweg, en leeft nog. Er waren veel politie eenheden ter plekke. De auto is inmiddels afgesleept.

Het verkeer richting De Punt werd over de vluchtstrook begeleid. Hij is gewond geraakt en werd verzorgd door de dierenambulance, en eerst verdoofd. Rond 13:15 uur was de weg weer vrij. Hij is ingeslapen.

update: Reageer via Facebook. De aangereden wolf, een mannetje, bleek ernstig gewond. Een dierenarts is ter plaatse gekomen en heeft het dier onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de wolf een verbrijzelde heup had. De verwondingen zijn zo ernstig dat is besloten het dier te euthanaseren. Meldt de Provincie Drenthe. Video.

Foto's

Deel dit artikel

Video