Scooterrijder gewond bij aanrijding op Paterswoldseweg in Groningen

Groningen – Dinsdagavond heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een scooter op de Paterswoldseweg ter hoogte van de fietsoversteek bij de Lepelaar. De bestuurder van de scooter is hierbij gewond geraakt.

Rond de vroege avonduren werden hulpdiensten gealarmeerd voor het incident. Ter plaatse bleek een scooter in botsing te zijn gekomen met een personenauto op de oversteekplaats. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk.

De scooterrijder raakte gewond en wordt op dit moment behandeld in de ambulance. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend

