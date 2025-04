Geslaagde Paasactiviteiten trekken meer dan 700 bezoekers

Sappemeer – Afgelopen paasweekend was het een drukte van belang tijdens de paasactiviteiten, met maar liefst 700 enthousiaste bezoekers. Een van de hoogtepunten was de grote eierzoekactie, waarbij 485 paaseieren waren verstopt. Kinderen gingen fanatiek op zoek en leverden een ingevuld papiertje met drie verschillende kleuren eieren in bij de Paashaas.

In ruil daarvoor ontvingen zij een vrolijk gevuld zakje met chocolade-eitjes. Het feestelijke startsein werd gegeven door wethouder Annemiek Hoezen.

Bezoekers konden daarnaast raden hoeveel eieren er in een vaas zaten – het juiste aantal was 129. De winnaar, Rowen Knigge, zat er met zijn gok van 128 eieren het dichtst bij.

Spectaculair was ook de activiteit waarbij deelnemers eieren probeerden te vangen die uit een hoogwerker werden gegooid, beschikbaar gesteld door Colle uit Kolham. Bij de jeugd eindigde Jolinde op de eerste plaats met een vanghoogte van 11,5 meter, gevolgd door Albert met 10 meter. Bij de volwassenen ging Shivani er met de winst vandoor met een indrukwekkende 11 meter.

De sfeer werd compleet gemaakt door live bluesmuziek van de band Bleus Encore.

We kijken terug op een fantastische dag vol plezier, muziek en gezelligheid – een evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is! aldus Marc Bakker van het brandweermuseum.

Foto's