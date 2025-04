Alerte hondenuitlater voorkomt autobrand in Stadskanaal

Stadskanaal – In Stadskanaal is zondag op maandagnacht een autobrand voorkomen dankzij het snelle handelen van een oplettende voorbijganger. Rond middernacht, tussen 23.30 en 00.30 uur, zag de persoon tijdens het uitlaten van zijn hond een auto in brand staan aan de Gelderselaan meldt RTV Noord. Zonder aarzelen greep hij in en wist te voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand, maar heeft op dit moment nog geen duidelijkheid. Mogelijke getuigen of mensen die iets verdachts hebben gezien, worden verzocht zich te melden.

Foto's