GRONINGEN – Zaterdagmiddag is op de Korreweg in Groningen een scooterrijder gewond geraakt bij een aanrijding met een auto.

De hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, zijn ter plaatse gekomen. De scooterrijder is door ambulancepersoneel behandeld.

De weg is deels gestremd vanwege het ongeval. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

Foto's