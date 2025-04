EELDE – Zaterdagochtend is op de Esweg in Eelde een auto op zijn zijkant terechtgekomen nadat deze meerdere paaltjes langs de weg had geraakt.

De hulpdiensten, waaronder de politie, kwamen ter plaatse. De bestuurder kon zelfstandig uit het voertuig komen en raakte niet gewond.

De auto liep aanzienlijke schade op door het omverrijden van de paaltjes en het kantelen.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

Foto's