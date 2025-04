Gemeente heeft geen rol bij zorgen verlofbeleid Van Mesdag: “U moet in Den Haag zijn”

Als er zorgen zijn over het verlofbeleid en de risicobeoordeling van patiënten in de Van Mesdagkliniek, dan moeten deze zorgen in de Tweede Kamer besproken worden. Dat zegt locoburgemeester Mirjam Wijnja (GroenLinks) die aangeeft dat de gemeente geen rol heeft bij het onderwerp.

De Van Mesdagkliniek is de afgelopen periode een aantal keren negatief in het nieuws geweest vanwege patiënten die wegliepen of betrokken waren bij incidenten in de gebouwen. Bij de fracties van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen zijn er zorgen. “Vorig weekend stak in de Van Mesdag een persoon een medepatiënt neer”, vertelt Kelly Blauw van de PVV. “Dit gebeurde met een scherp voorwerp dat uit de keuken was gepakt. Daarnaast zijn er dit jaar al meerdere patiënten ontsnapt. Twee weken geleden gebeurde dit nog. Uiteindelijk werd deze persoon aangehouden in Arnhem. Dergelijke berichten zorgen voor veel onrust in de samenleving.”

Locoburgemeester Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Bij een ontsnapping wordt de burgemeester geïnformeerd”

Volgens Wijnja zijn de mogelijkheden van de gemeente beperkt. “De gemeente heeft geen wettelijke bevoegdheden om aan het proces van verlofbewegingen deel te nemen. Privacywetgeving voorkomt bovendien dat wij geïnformeerd worden over verlofbewegingen. Op het moment als er sprake is van een ontsnapping, wordt de burgemeester geïnformeerd. Vragen over het verlofbeleid moeten gesteld worden aan het ministerie. In die zin is het daarom heel goed dat er afgelopen week in de Tweede Kamer over dit onderwerp is gesproken. Dat is namelijk de plek waar het hoort.”

“Wij gaan uit van de professionaliteit van de kliniek”

Wijnja: “Verlofregels komen voort uit landelijke tbs-afspraken die de Van Mesdag als individuele kliniek niet kan aanpassen. Verlofmachtigingen worden door de kliniek aangevraagd bij het ministerie. Daar vindt de toetsing plaats of het afgeven van een machtiging verantwoord is. En voorafgaand aan het verlof wordt een inschatting gemaakt of het verlof plaats kan vinden. Als gemeente gaan wij uit van de professionaliteit van de kliniek.

Kelly Blauw (PVV): “We kunnen toch ook zelf iets doen?”

Blauw: “Maar het gaat wel telkens mis. En dat raakt de veiligheid van onze leefomgeving. Als er een hoog risico is in het verlofbeleid wordt de burgemeester wel geïnformeerd bij problemen, maar wordt er voor de rest wel heel erg naar het Rijk gewezen. Wat kunnen we zelf doen? Er worden fouten gemaakt in de beoordeling. Als gemeente hebben we toch ook handvaten?”

Locoburgemeester Wijnja: “U moet in Den Haag zijn”

Wijnja: “Volgens mij is het heel belangrijk om te kijken wie welke verantwoordelijkheid heeft. En ook om daarin zuiver te zijn zodat iedereen op zijn stoel blijft zitten, om het even heel plat te zeggen. En dat is de reden waarom ik in de beantwoording van deze vragen even heel strak weergeef hoe het in elkaar steekt. Dat is belangrijk in de context van deze discussie. Ik wil benadrukken waar de verantwoordelijkheden liggen. Op het moment dat hier zorgen over zijn, of u wilt beleid veranderen, dan moet u in Den Haag zijn.

