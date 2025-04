Groningen; Minder slachtoffers bij verkeersongevallen

Regio – Vorig jaar kwamen in ons land 675 mensen om door een verkeersongeval; 9 minder dan het jaar ervoor. In de provincie Groningen was de afname groter: van 36 naar 23.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de meeste dodelijke verkeersslachtoffers ouderen boven de 80 jaar zijn. Vorig jaar kwamen landelijk 246 fietsers om het leven in het verkeer. Bijna de helft reed op een e-bike. Van alle verkeersdoden onder fietsers overleed 60 procent door hoofdletsel als belangrijkste letsel.

Het aantal bestuurders van een bromfiets, brom- en snorscooters dat door een verkeersongeval is overleden is in de laatste 25 jaar niet zo laag geweest. Vorig jaar waren het er landelijk 30, maar in 2000 overleden nog 104 bromfietsers, brom- en snorscooteraars. In 2024 overleden 59 voetgangers, 57 mensen in een scootmobiel en 56 motorrijders.

Van de fietsers die dodelijk verongelukten in het verkeer, kwam de afgelopen jaren 42 procent om het leven door een aanrijding met een personen- of bestelauto. 31 procent verongelukte zónder botsing met een andere verkeersdeelnemer of een vast object, zoals een paaltje.

