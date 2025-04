BMW’s opnieuw doelwit van diefstal in Noord-Nederland

Marum – BMW’s blijven in trek bij het dievengilde. Afgelopen week werden in zowel Veendam als Wildervank BMW-eigenaren slachtoffer van inbraken. Ook in Marum sloegen criminelen toe, in de nacht van maandag op dinsdag schrijft RTV Noord. Bij Autobedrijf Linker aan de Noorderweg werd een BMW 4-serie met M-Performance uitvoering geplunderd: het stuur, de airbag, het navigatiesysteem en de radio werden vakkundig verwijderd.

Op beveiligingsbeelden van het autobedrijf is te zien hoe rond 02.45 uur een auto langs het pand rijdt in de richting van de A7. Kort nadat deze voorbij is, verschijnt achter een rij geparkeerde auto’s op het terrein een silhouet. Even later wordt een ruit van de BMW ingeslagen.

Elders in Marum werd in diezelfde nacht nog een poging tot inbraak op een andere BMW verijdeld. De werkwijze en het tijdstip wijzen op een goed voorbereide actie, vermoedelijk uitgevoerd door een georganiseerde groep die het specifiek gemunt heeft op waardevolle onderdelen van luxe voertuigen. Dat meldt RTV Noord.

Foto's