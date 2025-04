Zes patiënten Van Mesdag liepen dit jaar weg, maar kliniek ziet geen patroon

Groningen – Zes tbs-patiënten die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Van Mesdagkliniek hebben zich dit jaar onttrokken aan verlof of begeleiding buiten de kliniek. Dat meldt Van Mesdag dinsdagmiddag in een persverklaring, nadat de kliniek eerder deze maand in opspraak raakte door een steekpartij binnen de muren van de tbs-instelling.

Niet alle weggelopen patiënten verbleven, zo stelt Van Mesdag, binnen de muren van de kliniek aan de Helperlinie. Drie patiënten liepen weg tijdens (on)begeleid verlof vanuit de kliniek zelf. Eén patiënt deed dat vanuit de forensisch psychiatrische afdeling (FPA) van Van Mesdag in Zuidlaren. Twee anderen verbleven in een beschermde woonvorm, maar Van Mesdag bleef verantwoordelijk voor deze patiënten.

Alle zes de patiënten zijn inmiddels weer terug. Sommigen keerden uit zichzelf terug, anderen zijn opgehaald door de politie. Tijdens hun afwezigheid zijn geen delicten gepleegd, zo stelt de kliniek.

Steekpartij leidt tot ophef over weglopende Van Mesdag-patiënten

De kliniek komt dinsdag zelf met een statement over de onttrekkingen van het afgelopen jaar, nadat er vorige week ophef ontstond rond het handelen van Van Mesdag. Dat gebeurde na een steekpartij op zondag 6 april, waarbij een medepatiënt gewond raakte op het sportveld van de kliniek. Inmiddels is duidelijk dat de dader Malek F. is. Hij kreeg tbs nadat hij in 2018 drie mensen neerstak in Den Haag.

De steekpartij eerder deze maand zou zijn veroorzaakt door een verandering in de medicatie van F., waardoor de tbs-gestelde opnieuw in een psychose raakte. F. ging al meermaals op onbegeleid verlof en behandelaars in de kliniek zagen bij zijn nieuwe psychose weinig risico’s. Toen duidelijk werd dat F. toch weer psychotisch was, werd nieuw verlof direct ingetrokken.

Toch zorgde het incident voor woede onder verschillende Tweede Kamerleden. Onder meer de VVD, BBB en JA21 willen weten waarom iemand met zo’n gewelddadig verleden toch onbegeleid op verlof mocht. Ook is er kritiek op de Van Mesdagkliniek zelf. Kamerleden wezen onder meer naar de zes tbs’ers die zich dit jaar onttrokken aan toezicht, terwijl ze nog onder verantwoordelijkheid van Van Mesdag vielen. Kamerleden spraken daarom van fouten in de risicobeoordeling.

