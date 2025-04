Groningen – Bij het UMCG werd dinsdagmiddag om 15:20 uur een brand Gezondheidszorg gegeven nadat het automatisch brandalarm eerst afging.

Er was lichte rook ontwikkeling in de machinekamer van de lift in het ziekenhuis zegt Bosklopper van de brandweer tegen 112Groningen, ze zijn op onderzoek uit, de liften werden ontruimd. Het leek verder mee te vallen, de oorzaak wordt nu onderzocht. Situatie was snel weer opgelost. De technische dienst bekijkt het verder.

