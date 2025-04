Steekincident in Assen, man (33) uit Ter Apel raakt gewond

Assen – De politie heeft een man aangehouden na een steekincident bij de Koekoekstraat in Assen. Bij dat incident raakte één 33-jarige man uit Ter Apel ernstig gewond. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 april ontving de politie omstreeks 00:15 uur melding van een conflict in een woning aan de Koekoekstraat in Assen. Daarbij zou ook zijn gestoken. De politie trof één gewond persoon aan in de Buizerdstraat, nabij de Koekoekstraat. Het slachtoffer, een 33-jarige man uit Ter Apel, is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding

Ter plaatse trof de politie ook een 31-jarige man uit Assen aan. De man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De politie doet onderzoek naar zijn rol en de toedracht van het incident.

Foto's

Deel dit artikel

Social media