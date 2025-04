Haren – Meerdere bewoners van de Meerweg in Haren moesten zondag korte tijd hun huis verlaten. Dit nadat er een mogelijk gaslek in de straat was gemeld.

‘Daarop heeft de politie uit voorzorg wat huizen ontruimd’, zegt brandweer-woordvoerder Johan Bosklopper. ‘Wij hebben daarop metingen verricht, maar niks aangetroffen. daarop mochten de mensen weer terug.’ Dat meldt RTV Noord

Foto's