De week van politie Westerkwartier: dodelijk ongeval, vernielingen en meer incidenten

WESTERKWARTIER – De politie Westerkwartier blikt terug op een drukke week met uiteenlopende incidenten in de regio. Een overzicht van enkele opvallende gebeurtenissen:

Dodelijk ongeval bij Grijpskerk

Maandag vond een tragisch ongeval plaats bij Grijpskerk. Een vrachtwagen verloor lading, die een 69-jarige fietser uit de gemeente Tietjerksteradeel fataal raakte. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Rijden zonder rijbewijs op de A7

Op dezelfde dag werd een 38-jarige bestuurder uit de gemeente Oldambt gecontroleerd op de A7. Hij bleek zonder geldig rijbewijs te rijden en kreeg hiervoor een proces-verbaal.

Verward persoon op A7

Er kwamen meldingen binnen van een persoon die op de A7 voor auto’s zou springen. De man werd aangetroffen in verwarde toestand en is overgedragen aan de ambulance voor verdere zorg.

Winkeldiefstal in Grootegast

In Grootegast werd maandag een 52-jarige vrouw uit de gemeente Westerkwartier aangehouden na een winkeldiefstal. Ze kreeg een winkelverbod en een boete.

Vernielingen bij school in Leek

Dinsdag werd bij scholengemeenschap De Borgen in Leek graffiti aangetroffen op tien ramen en deuren. Ook binnen in een lokaal werden vernielingen gepleegd. De zaak is in onderzoek; er zijn camerabeelden beschikbaar.

Belediging BOA’s in Zuidhorn

Ook op dinsdag werd de politie gevraagd te assisteren bij een incident in Zuidhorn. Een 33-jarige man uit Zwolle was dronken, zonder legitimatie, en beledigde BOA’s. Hij werd aangehouden en kreeg drie processen-verbaal.

Foto's