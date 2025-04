Vier ambulances ingezet bij Vriescheloo, twee zwaargewonde motorrijders

Vriescheloo – Twee motorrijders zijn maandagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk in een weiland langs de Dorpsstraat in het Groningse Vriescheloo.

Hulpdiensten werden omstreeks 19:55 uur gealarmeerd voor het ongeluk. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plekke. Beide slachtoffers zijn met onbekende verwondingen, met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde in een weiland meldde de politie ter plekke. Over de toedracht van het ongeluk is niks bekend en dat bekijkt de politie.

Foto's