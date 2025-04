Groningen – Op de Eendrachtskade heeft woensdagmiddag rond 17:15 uur een kop/ staart aanrijding plaatsgevonden tussen drie auto’s. Hulpdiensten waren snel ter plaatse.

De gele bedrijfsbus was niet betrokken. 1 rijbaan was tijdelijk afgesloten wat zorgde voor een file. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.

Foto's