Appingedam – In Appingedam, aan de Noordersingel kwam dinsdagmiddag een melding van een brand in een dak van een woning.

Er kwamen een hoogwerker en tankautospuit ter plaatse. De brandweer is bezig met een verkenning in en rond de woning. Het ging om stoom onder zonnepanelen, er was geen brand.

