Vlagtwedde – Aan de Bourtangerstraat is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg.

Vervolgens kwam de auto tegen een boom tot stilstand. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het slachtoffer is in de ambulance onderzocht. Het is onbekend of het slachtoffer naar het ziekenhuis is gegaan.

Foto's