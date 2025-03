Vuurwerkbom Waterloolaan Groningen (+Video van de knal)

Groningen- Dinsdag op woensdag rond 02:50 kreeg de brandweer van de stad Groningen een melding van een autobrand aan de Waterloolaan in Groningen.

Vlak voor de melding was een enorme knal te horen in de straat. Buurtbewoners zagen iemand wegrennen richting de kruising Waterloolaan/Verlengde Willemstraat/Helperzoom. Brandweer en politie waren snel ter plaatse.

Eenmaal ter plaatse was er geen sprake van brand. Vermoedelijk is er een zware vuurwerkbom afgegaan naast een geparkeerd busje. Het busje heeft geen schade opgelopen. De brandweer heeft wel even een controle gedaan. De politie heeft wat gegevens genoteerd.

Foto's

Deel dit artikel