Groningen – In de nacht van zaterdag op zondag heeft er rond 05:00 uur mogelijk een steekincident plaatsgevonden op de Vismarkt ter hoogte van de Huize Maas.

De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, bij het steekincident raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is na behandeling in de ambulance meegenomen naar het politiebureau. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Wat er exact was is nog onbekend.

Foto's