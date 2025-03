Groningen – Zondagmiddag zijn er helaas vernielingen gepleegd bij de Crossbaan. Hierbij is het hek aan de achterkant kapot gemaakt en zijn er drie zeilen in de fik gestoken.

Hierbij zoeken ze getuigen die wat gezien hebben in en rond het Dirt Park Groningen. Zie Facebook onderaan. Of via 09008844(Politie).

