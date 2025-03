Winschoten – De brandweer kreeg rond kwart voor vijf een melding van een buitenbrand aan de Hoorntjesweg in het Stadspark in Winschoten.

Ter plekke bleek een stuk van ongeveer 20 bij 10 meter in brand te staan. De brandweer heeft het vuur met vuurzwepen geblust en is daarna teruggekeerd naar de kazerne. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's