GRONINGEN – Nabij de Jumbo aan de Oosterstraat in Groningen heeft zaterdagochtend om 07:20 uur vermoedelijk een steekpartij plaatsgevonden. Dat was de melding via P2000. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Er is geen nadere info.

Één persoon werd behandeld in een ambulance maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie was aanwezig en deed onderzoek naar de situatie.

