Poging tot woninginbraak in Appingedam, politie zoekt getuigen (update)

Appingedam – De politie onderzoekt een poging tot woninginbraak aan de Dijkhuizenweg in Appingedam. De inbraakpoging vond plaats op vrijdag 14 maart 2025 tussen 05:00 uur en 06:00 uur.

Een verdachte, een blanke man in donkere kleding op een fiets, is mogelijk gevlucht via de Leeuwerikstraat, Zwaluwstraat, Meedensingel en Klaverstraat. De exacte toedracht betreft het openbreken, forceren, inslaan of ingooien van een toegang tot de woning.

De politie roept getuigen op zich te melden. Heeft u verdachte personen of voertuigen gezien in de omgeving? Bent u in het bezit van camerabeelden of andere relevante informatie? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie via Burgernet of 0900-8844 onder vermelding van registratienummer 2025065701.

