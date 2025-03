Overig: Dakconstructie wordt geplaatst bij het Hoofdstation

Groningen – Bij het Hoofdstation in Groningen is de aannemer begonnen met het plaatsen de constructie voor het dak.

Het is een beste klus.

n de nieuwe situatie heeft station Groningen vier perronpleinen, met zeven sporen waar treinen aankomen en vertrekken. Tussen station Groningen en station Europapark is in 2020 al een vierde spoor aangelegd en station Europapark heeft een extra perron met perronkap, lift en trap gekregen. Ook is er een keervoorziening gebouwd zegt Prorail, zodat treinen bij toekomstige werkzaamheden aan station Groningen door kunnen rijden tot Europapark in plaats van Assen.

