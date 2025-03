20 jarige man die werd vermist overleden aangetroffen in het water

Gasselte – Woensdagavond rond 18:00 uur heeft de politie in de omgeving van de Bosweg in Gasselte een overleden persoon in het water aangetroffen. Uit onderzoek blijk het te gaan om de 20-jarige jongen(Diëm) die vermist was uit Marwijksoord, er is geen sprake van een misdrijf.

De politie deelde eerder beelden van de vermiste 20-jarige man. Deze heeft de politie verwijderd en de politie verzoekt iedereen die deze beelden heeft gedeeld te verwijderen. De politie bedankt iedereen voor het delen van de beelden, tips en andere informatie. Er werd ruim een week gezocht.

Foto's