Aanhoudingen na steekincident in Appingedam (update)

Appingedam – De politie heeft dinsdagmiddag twee personen aangehouden na een steekincident in Appingedam. Het incident vond rond 15:40 uur plaats aan De Tinge. Een minderjarige jongen uit Appingedam raakte hierbij gewond. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kon kort na het incident twee verdachten aanhouden aan de Delfzijlsterweg. Het betrof een 19-jarige man uit Delfzijl en een minderjarige jongen uit Appingedam. Zij zijn overgebracht naar het bureau en worden nader verhoord. De politie doet onderzoek naar het incident en voert onder andere buurtonderzoek uit, bekijkt camerabeelden en spreekt met getuigen. Burgernet is ingezet geweest.

Melden helpt

Heeft u informatie die mogelijk relevant is voor een onderzoek? Bel in dat geval 0900-8844. We kunnen ons voorstellen dat u in sommige gevallen anoniem wilt blijven. Daarom is er ook de mogelijkheid om via Meld Misdaad Anoniem een melding te doen zonder dat u uw gegevens hoeft achter te laten. Dat kan telefonisch via 0800-7000 of op de website meldmisdaadanoniem.nl

