Melding woningbrand in Delfzijl blijkt `mogelijke rookbom`

Delfzijl – Dinsdagochtend is de brandweer uitgerukt naar de Oude Schans in Delfzijl na een melding van een brandgerucht. Al snel werd opgeschaald naar woningbrand.

Ter plaatse bleek niemand aanwezig te zijn in de woning, daarop heeft de brandweer de deur geforceerd om toegang te krijgen. Er was sprake van rookontwikkeling, waarop de brandweer direct is gestart met bluswerkzaamheden. Er bleek gelukkig geen echte brand te zijn in het pand.

Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het ‘vermoedelijk om een rookbom’. Er zat een groot gat in het glas van een deur. De politie heeft de straat afgezet met lint en doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Tips welkom via 09008844.

Foto's