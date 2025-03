Hoogezand wint jeugdbrandweervaardigheidstoetsen in Farmsum

Farmsum – Zaterdag vonden in Farmsum de regionale onderlinge jeugdbrandweervaardigheidstoetsen plaats in de klasse LD.

De junioren en aspiranten namen het tegen elkaar op in uitdagende scenario’s waarin hun jeugdbrandweer ervaring en samenwerking op de proef werden gesteld.

Scenario

Voor de junioren werd een brandmelding bij een schildersbedrijf aan de Seendweg in Farmsum. In een stellage was brand ontstaan, die zich had uitgebreid naar een achtergelegen ruimte. De teams moesten snel en doeltreffend handelen om de brand onder controle te krijgen.

De aspiranten kregen een ander scenario voorgeschoteld: een heftruck was tegen een stellage gereden, wat leidde tot een brand met doorslag naar andere delen van het pand. Hier was niet alleen blussen belangrijk, maar ook het veiligstellen van de omgeving.

Uitslag

Bij de junioren ging de winst naar Hoogezand, gevolgd door Delfzijl op de tweede plaats, Oldambt op de derde plaats en Zuid-Grunn op de vierde plek.

Op de baan voor de aspiranten eindigde Hoogezand-1 op de eerste plaats, met Hoogezand-2 als tweede. Oldambt-1 behaalde de derde positie, gevolgd door Zuid-Grunn-1 op de vierde plek. De overige teams eindigden als volgt: 5e Delfzijl, 6e Oldambt-2, 7e Zuid-Grunn-2 en 8e Westerkwartier.

Foto's