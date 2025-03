Herdenking; Brandweerman Wiebe de Vries kwam 8 maart 2010 om het leven (Video)

Veendam – Bij een grote brand in het centrum van Veendam is op 8 maart 2010 de 44-jarige brandweerman Wiebe de Vries omgekomen. Vandaag is dit exact 15 jaar geleden.

De brandweerman kwam, samen met een collega, onder een vallende muur terecht. Zijn collega raakte toen gewond en werd overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen.

De brand ontstond toen rond 03.15 uur in een vestiging van Scheer & Foppen aan de Kerkstraat in Veendam.

Wiebe de Vries werd destijds met korpseer begraven. Die zaterdag was er een emotionele plechtigheid. Ruim 1500 belangstellenden afkomstig uit het hele land kwamen naar deze plechtigheid toe.

Wij staan er vandaag bij stil net als vele brandweerlieden omdat het dit jaar 15 jaar geleden is, we doen dit niet elk jaar. Hij wordt nooit vergeten, het maakte een diepe impact. Videobeeld van Youtube Tv Noord embed.( kan schokkend zijn! )

