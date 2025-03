Auto met 3 personen raakt te water; bestuurder had drank op (update)

Groningen – Een auto met drie inzittenden raakte zaterdagavond ter water langs het Hoendiep in Groningen.

Eén omwonende die toevallig met de hond liep ontdekte de ter water geraakte auto. Hij belde daarop direct de hulpdiensten.

De politie kwam met twee auto’s ter plekke. De drie jongens die een nat pak opliepen zijn opgevangen in het huis van de omwonende. Zij raakten niet gewond voor zover bekend is.

De auto is volledig onder water geraakt. Berger Poort kwam deze uit het water halen. De bestuurder had drank op meldt de politie via Instagram.

Foto's