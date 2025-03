Ambulance betrokken bij aanrijding in Zevenhuizen op de N979

Zevenhuizen – Woensdagmiddag omstreeks 17:00 uur was er een ambulance met spoed onderweg naar een inzet in Nieuw Roden, op de N979 bij Zevenhuizen kwam de ambulance door onbekende oorzaak in botsing met een auto.

Door de botsing kwam de automobilist met het voertuig in het water terechtgekomen, de automobilist is direct uit het voertuig geklommen en met behulp van het ambulance personeel op de kant geholpen. Eenmaal op het droge werd ze gecontroleerd in de ambulance.

Het ambulancepersoneel kwam met de schrik vrij, de meldkamer heeft een andere ambulance opgeroepen voor de inzet. Deze passeerde even later lang het incident.

De politie maakte een rapport op van het ongeval, een bergingsbedrijf wordt ingeschakeld om de voertuigen weg te slepen, tijdens het incident was er tijdelijk één weghelft afgesloten.

