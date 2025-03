Vaardigheidstoetsen brandweer van start in Hoogezand, Finsterwolde & Scheemda winnen

HOOGEZAND – Op zaterdag 1 maart zijn de ABWC-vaardigheidstoetsen weer begonnen. In de provincie Groningen namen brandweerteams het tegen elkaar op in zowel een 112-baan als een brandbestrijdingsbaan. De organisatie was in handen van brandweer Hoogezand, in samenwerking met vakbekwaamheid en het ABWC. De toetsen werden gehouden op het terrein van de NAM op de Vosholen in Sappemeer.

Scenario’s

Op de brandbestrijdingsbaan ontstond een uitslaande brand door slijpwerkzaamheden, met doorslag naar het dak. Een persoon stond bij aankomst van de brandweer op een dakterras, terwijl een collega binnen was gevallen van een trap.

Op de 112-baan werden de ploegen opgeroepen voor een assistentie aan de ambulance. Bij aankomst werd een slachtoffer met een slagaderlijke bloeding naar buiten geholpen en moest gereanimeerd worden. In het gebouw lag nog een tweede slachtoffer bekneld in een kelder onder een zware krat.



Uitslagen

Brandbestrijdingsbaan

1. Finsterwolde

2. Kollum

3. Wehe den Hoorn

4. Sint Annaparochie

5. Appingedam

6. Wagenborgen

7. Haren

8. Leek

112-baan

1. Scheemda

2. Bedum

3. Ten Boer

4. Uithuizen

5. Oude Pekela

6. Bellingwolde

7. Nieuwe Pekela

8. Beetsterzwaag

De top drie van beide banen plaatst zich voor de eerste gewestelijke ronde op 17 mei in Winschoten.

Foto's