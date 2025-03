HAREN – De brandweer van Haren is zaterdagavond uitgerukt na een melding van een brandgerucht bij de P+R in Haren.

Ter plaatse bleek het mogelijk te gaan om een draaiende motor van een auto. De brandweer voerde een verkenning uit, maar trof geen brand aan. Even later arriveerde ook de politie.

Na ongeveer tien minuten keerden de hulpdiensten terug naar de kazerne. Of er verder onderzoek is ingesteld, is niet bekend.

Foto's