Veendam – Hulpdiensten zijn zaterdagavond omstreeks 22:00 uitgerukt voor een verkeersongeval op de N366 bij Veendam. Hier is een auto tegen een verkeersbord gebotst en tot stilstand gekomen.

De bestuurder raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het overige verkeer had tijdens het ongeval last van file.

Foto's