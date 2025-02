A.s. maandag is de Rechtszaak van dodelijk ongeval waarbij twee mannen omkwamen (Video)

Oldehove – Met een keiharde klap wordt Oldehove in diepe rouw gedompeld. Het is oudejaarsdag 2023 als net buiten het dorp drie kameraden van rond de 20 door een auto worden geschept. Twee overleven het niet; de derde raakt zwaargewond schrijft RTV Noord vrijdagochtend.

‘Hoe triest kan het worden, zo’n oud en nieuw?’ Zo vat burgemeester Ard van der Tuuk een paar dagen later het onbeschrijfelijke drama samen.

Het is veertien maanden geleden. Hoe heeft Oldehove dit verwerkt?

‘Ik denk dat Oldehove, door de hechte gemeenschap die het is, alles heeft gedaan om elkaar bij de hand te houden en de nabestaanden te ondersteunen. Ik denk dat het helpt in die verwerking, maar het litteken dat geslagen is gaat nooit meer weg.’

Maandag is de rechtszaak. Hoe is het dat het dorp er nu weer mee wordt geconfronteerd?

‘Het is natuurlijk zo dat in onze rechtsstaat het goed is dat we nu de schuldvraag ook beantwoord krijgen via de rechter. Ik denk dat het ook voor de nabestaanden van belang is, maar het haalt de wonden ook weer open. Het werpt door de aandacht eromheen toch weer een beetje terug naar die periode. Het hele artikel op RTV Noord.nl.

Foto's

Deel dit artikel