Groninger (63) krijgt jaar cel voor misbruik meisje (7)

Groningen – Aan een 63-jarige Groninger die een meisje van 7 jaar seksueel misbruikte, is dinsdag een celstraf van een jaar opgelegd.

Dat is een jaar minder dan het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste tegen de man. De rechtbank matigde de straf, omdat voor ‘seksueel binnendringen’ niet voldoende bewijs zou zijn. Daarom werd de man slechts veroordeeld voor ‘ontucht’. Ook vindt de rechtbank de kans op herhaling laag en dat de man het zwaar heeft in de cel. De man zou last hebben van zowel lichamelijke als geestelijke klachten. Meldt Oogtv.nl.

De Groninger werd in juni vorig jaar op heterdaad betrapt tijdens het misbruik door zijn toenmalige vriendin, de oma van het jonge slachtoffer. De man verklaarde zijn gedragen zelf bij de politie (na het incident meldde hij zichzelf), maar zijn raadsman liet twee weken geleden de uitspraken onder zware emotionele druk te hebben gedaan, waardoor hij niet voor zijn uitspraken in zou staan. Daar was het OM het niet mee eens.

De advocaat van de man betwiste daarnaast dat er sprake was van ‘seksueel binnendringen’, in tegenstelling tot het OM. Daar ging de rechter wel in mee en veroordeelde de Groninger slechts voor ‘ontucht’ met een minderjarige.

Naast de celstraf moet de man vijfduizend euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

