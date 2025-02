Haren – Hulpdiensten zijn woensdagavond omstreeks 18:03 uur opgeroepen voor een mogelijk persoon te water aan de Jachtlaan in Haren. Ter plaatse bleek een groep jongeren vast te zitten op een eiland midden in een vijver nadat het is niet sterk genoeg bleek te zijn.

De duikploeg uit Groningen en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie te onderzoeken. De jongeren zijn uiteindelijk veilig op de kant gebracht en worden naar huis gebracht. Zie ook 112Haren.

Foto's