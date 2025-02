Brandweer bevrijdt vastzittende eend uit het ijs in Appingedam

Appingedam – Maandagmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een dier in nood aan de Meedensingel in Appingedam. Ter plaatse bleek een eend vast te zitten in het ijs.

De brandweer van Appingedam en het Oppervlaktereddingsteam (ORT) van Delfzijl kwamen ter plaatse om het dier te helpen. Het ORT-team wist de eend te bevrijden door het ijs voorzichtig te breken.

Na de reddingsactie zwom de eend snel terug naar zijn soortgenoten, die iets verderop in de vijver ronddobberden. De brandweer kon daarna weer retour naar de kazerne.

Foto's