Twee coffeeshops in Stad blijven voorlopig open

Groningen – De sluiting van coffeeshops Dees en de Driemaster gaat voorlopig niet door. De rechtbank Noord-Nederland heeft donderdag geoordeeld dat burgemeester Mirjam van ’t Veld niet voldoende heeft onderbouwd waarom de vergunningen moesten worden ingetrokken.

De burgemeester besloot in januari de vergunningen in te trekken. Dit gebeurde na een onderzoek waaruit bleek dat er mogelijk sprake was van belastingfraude en overtreding van de Opiumwet. In 2022 moesten de coffeeshops ook al dicht. De FIOD vond toen in een geheime kelderruimte meer dan achttien kilo softdrugs.

De eigenaresse van de coffeeshops vocht dit besluit aan via een voorlopige voorziening. De rechter vond dat de gemeente niet goed had uitgelegd waarom sluiting nodig was. Ook was niet duidelijk waarom strengere controles en het verkopen van alleen goedgekeurde wiet niet voldoende zouden zijn. De vergunningen blijven geldig tot er een definitieve beslissing komt schrijft Oogtv.nl.

