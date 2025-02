Uitslaande brand in Schildwolde, bewoner is overleden en een gewonde (Video)

Schildwolde – Donderdagavond rond 19:30 uur heeft er een grote brand gewoed in een woning aan de Hoofdweg. De brandweer schaalde de situatie op naar een grote brand om extra bluswater ter plaatse te krijgen. 1 persoon raakte gewond.

Rond 19:20 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een brand op de zolderverdieping van de woning. Bij aankomst sloegen de vlammen al uit het dak, wat gepaard ging met een flinke rookontwikkeling. De brandweer zet meerdere eenheden in om het vuur onder controle te krijgen.

Update: Bij een ‘grote brand’ in een woonboerderijtje in Schildwolde, is donderdagavond iemand om het leven gekomen. De bewoner van de boerderij kwam niet om het leven door de brand, maar door een ‘medische noodsituatie’, meldt de politie. Een tweede persoon raakte gewond. Meldt RTV Noord.

