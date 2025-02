Steun Stichting Wensambulance Noord Nederland en Doneer nu

Stichting Wensambulance Noord – Nederland wil ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Mensen die weten dat ze niet meer zullen genezen en hun leven binnen korte tijd zal eindigen, gaan vaak nadenken over wat ze allemaal hebben meegemaakt en welke wensen en dromen ze nog hebben.

Wij willen mensen uit Noord-Nederland d.m.v. begeleid ambulancevervoer helpen zo’n persoonlijke wens te vervullen om zo een laatste dierbare herinnering aan het leven toe te voegen

Op deze manier gaan mensen naar een voor hen bijzondere plek of gelegenheid en ze ervaren zo een speciale dag. Stichting Wensambulance Noord – Nederland is een stichting die is opgericht door vrijwilligers die veelal werkzaam zijn in de zorg.

Stichting Wensambulance Noord – Nederland kunt u ook vinden op Facebook.com.

Zonder donaties kan Stichting Wensambulance Noord – Nederland helaas geen wensen vervullen. Uw bijdrage is dan ook van harte welkom.

En daarom steunen wij en de onderstaande ondernemers vanuit 112Groningen.nl dit initiatief! Klik hier om te doneren!

https://www.wensambulancenn.nl/doneren/

U kunt zelf geld overmaken op: Stichting Wensambulance Noord Nederland: rekeningnummer NL19RABO 0102444226.

of via deze link:

Kinderopvang Omy

Helperpark 258

Groningen

https://www.kinderopvangomy.nl

Stukadoor bedrijf IBRO

Berkenlaan 13

Groningen

https://www.ibrostukadoors.nl/

60 Plus Reizen

Osloweg 134

Groningen

https://60plusreizen.nl/

Jamin Winkelcentrum Paddepoel

Dierenriemstraat 248

Groningen

https://www.jamin.nl/

KR Personeel

Hoofdstraat 108

Hoogezand

https://www.krpersoneel.nl

Zorgorganisatie De Golden Raand

Oude Adorperweg 4

Groningen

https://degoldenraand.nl

Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33

Groningen

https://www.hetcoendersnest.nl

Optilease BV

Bornholmstraat 90

Groningen

https://optilease.nl/

Catering Service Paul Dekker

Atoomweg 6b

Groningen

https://www.paul-dekker.nl/

Buist Autoschade

Rondeboslaan 1 3

Farmsum

https://buistautoschade.nl/

Jemasiem

Jeverweg 2-5

Groningen

https://www.jemasiem.nl/

Boxes in Stock B.V.

Havenkade Oost 4

Winschoten

https://boxesinstock.nl/

Boersma Panelen

Korenmaat 12A

Assen

https://www.boersmapanelen.nl/

